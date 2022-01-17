Москва, , 13:53 — REGNUM Противостояние президента Украины Владимира Зеленского с Петром Порошенко может привести к внутриполитическому кризису в стране. Об этом 17 января заявил профессор кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ Владимир Пряхин на телеканале «Россия 24».

Бандеровская Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуаия на Украине-то, она очень и очень неоднозначная. Да, Порошенко и Зеленский — люди одной политической крови. Но разница между ними есть», — заявил Пряхин.

«Если Порошенко всеми фибрами души прозападный элемент, то Зеленский в какой-то степени вынужден идти на эти прозападные и отчасти русофобские шаги, потому что на него давят западенцы, откровенные бандеровцы. У него какая-то свобода манёвра есть», — указал он.