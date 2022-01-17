Москва, 17 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В краткосрочной перспективе котировки BTC способны вырасти до вплоть до $45,8 тысяч, однако дальнейшее продвижение вверх выглядит маловероятным, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Биткоин

«Данный ценовой маневр требуется для набора сил и окончательного взятия уровня вблизи $40 тысяч, который выступает поддержкой и не даёт котировкам биткоина уйти ниже с 7 января.

Какие-либо важные новости, способные оказать поддержку рынку отсутствуют. Стоит отметить рост стоимости нативных токенов блокчейн протокола Near, которые произошёл после масштабного раунда финансирования в $150 млн.

Цена выросла более чем на 50% за последние семь дней, однако, в ближайшее время можно будет наблюдать ощутимый откат на фоне как фиксации прибыли, так и общерыночной тенденции.

В ближайшее время главным трендом на рынке может стать искусство, которое генерируется через алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ).

В 2021 году объем рынка NFT достиг $25 млрд, так что новые направления по невзаимозаменяемым токенам определённо встретят спрос со стороны инвесторов, тем более что классика индустрии, вроде CryptoPunks и Bored Ape Yacht Club уже успела подорожать до заоблачных высот.

Например, «скучающие обезьяны» продают по ценам свыше $300 тысяч. Понятное дело, многие энтузиасты хотят заполучить себе в коллекцию NFT, которые в будущем смогут повторить историю успеха лидеров рынка.

Именно поэтому инвесторам следует внимательно следить за NFT на основе ИИ, которые только начинают появляться на рынке», — полагает эксперт.

Читайте также: Создатели Caslevania заработали больше $150 тыс. на NFT-аукционе