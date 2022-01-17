Кабул, 17 января 2022, 13:51 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Фарах сообщают, что в деревне Риги недалеко от административного центра провинции неизвестными вооруженными людьми была убита женщина. Инцидент произошел ночью, жертву звали Зубейда.
Родственники женщины рассказали газете «8 Собх», что неизвестные вооруженные люди проникли в дом ночью, убили Зубейду и избили членов её семьи.
Подчеркивается, что муж Зубейды крестьянин и ни с кем не враждовал.
Родственники погибшей обвинили в инциденте боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потребовали их ареста.
Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали инцидент.
Необходимо отметить, что жители Фараха уже выражали обеспокоенность увеличением числа убийств и требовали предотвращения подобных инцидентов.