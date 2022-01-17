Кабул, 17 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Фарах сообщают, что в деревне Риги недалеко от административного центра провинции неизвестными вооруженными людьми была убита женщина. Инцидент произошел ночью, жертву звали Зубейда.

Mate Marschalko Убийство

Родственники женщины рассказали газете «8 Собх», что неизвестные вооруженные люди проникли в дом ночью, убили Зубейду и избили членов её семьи.

Подчеркивается, что муж Зубейды крестьянин и ни с кем не враждовал.

Родственники погибшей обвинили в инциденте боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и потребовали их ареста.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали инцидент.

Необходимо отметить, что жители Фараха уже выражали обеспокоенность увеличением числа убийств и требовали предотвращения подобных инцидентов.