Ново-Огарево, Московская область, 17 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Пакистана Имран Хан 17 января обсудили сотрудничество двух стран по ряду направлений, передаёт сайт Кремля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

Премьер-министр Пакистана поддержал слова российского лидера на пресс-конференции 23 декабря о недопустимости совершения под предлогом свободы выражения мнений любых действий, унижающих достоинство той или иной религиозной, национальной или социальной группы.

В свою очередь Путин подчеркнул, что Россия исторически является многонациональным и многоконфессиональным государством, в котором сосуществуют и взаимодействуют народы, исповедующие различные религии, в том числе ислам.