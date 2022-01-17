Махачкала, , 13:49 — REGNUM В Дагестане стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве взятки начальник отделения энергосбыта ПАО «Россети Северный Кавказ» — филиала «Дагэнерго». Его задержали с поличным при получении денежных средств от жителя Карабудахкентского района. Задержанный помещен под арест, сообщили 17 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Взятка Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Из подробностей уголовного дела известно, что в конце декабря 2021 года начальник отдела энергосбытовой компании, стал вымогать взятку от местного жителя в размере 56 500 рублей. В обмен на эти деньги злоумышленник пообещал предоставить ему льготный тариф на потребление электроэнергии, необходимой для нужд личного подсобного хозяйства.

Однако требование сотрудника энергокомпании не устроило мужчину, он сообщил о нем в правоохранительыне органы. При передаче денег в кафе 11 января 2022 года, которое было организовано как оперативное мероприятие сотрудниками УФСБ, начальник отделения энергосбыта был задержан. В настоящее время расследование уголовного дела о взятке продолжается.