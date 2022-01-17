Красногорск, , 13:52 — REGNUM Ожидается, что принять участие в Крещенских купаниях на территории Подмосковья могут порядка 260 тыс. человек. Об этом 17 января сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Крещенские купания Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы ожидаем порядка 260 тыс. жителей Москвы и Подмосковья на наших купелях, по аналогии с прошлым годом. У нас 10 «топовых» мест, где традиционно собирается большое количество жителей», — сказал Хайкин.

По его словам, места купания на территории региона обеспечат пунктами обогрева, где будут бесплатно раздавать горячие напитки.

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