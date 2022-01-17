Красноярск, , 13:49 — REGNUM В школах Красноярска 17 января уже в третий раз с начала 2022 года проводятся проверки анонимных сообщений о минировании. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, 17 января в столице края эвакуация прошла в восьми школах.

Телефонный террор Иван Шилов © ИА REGNUM

В городском управлении образования подчеркнули, что все подобные сообщения проверяются. Для этого обязательна эвакуация школьников и сотрудников. Родителей просят серьёзно относиться к подобным ситуациям.

«Руководители школ обязаны эвакуировать детей согласно утверждённому алгоритму. К этому процессу следует серьёзно относиться всем: и сотрудникам школ, и детям, и родителям. Когда школы получают сообщения об угрозе, аргументы о том, что детям не дают учиться, неуместны», — подчеркнула и. о. руководителя главного управления образования администрации города Марина Аксенова.

При экстренной эвакуации дети должны оперативно покинуть здание, напомнили в управлении.

Напомним, 13 января в связи с анонимными сообщениями о минировании в Красноярске эвакуировали более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысячи сотрудников школ. 14 января эвакуация прошла в восьми школах. Все сообщения были проверены и оказались ложными.

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