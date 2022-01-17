Гаага, Нидерланды, 20 мая, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан представил основания для ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, главы израильского минобороны Йоава Галанта, а также лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в военных преступлениях.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня я подаю заявления на получение ордеров на арест <…> в связи с ситуацией в государстве Палестина», — заявил Хан.

По утверждению прокурора, Нетаньяху, Галант, Синвар, а также командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания ответственны за военные преступление и преступления против человечности, совершённые с октября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля Нетаньяху обратился к президенту СШАДжо Байдену с просьбой предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест израильских чиновников.

Позднее демократы и республиканцы в Конгрессе Соединённых Штатов пригрозили МУС санкциями в случае выдачи им ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников. В свою очередь израильская сторона неоднократно отвергала любые предложения о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Нетаньяху заявлял, что Израиль будет вести войну до тех пор, пока полностью не уничтожит палестинское движение ХАМАС.

Израильские чиновники заявили 15 мая, что ведущие офицеры Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и члены военного кабинета выразили недовольство в связи с тем, что Нетаньяху не разработал план по управлению сектором Газа после окончания конфликта.

23 октября прошлого года палестинский министр юстиции Мухаммед аш-Шалалда заявял, что Палестина подаст в МУС жалобу на Нетаньяху в рамках обвинений в геноциде. По его словам, Тель-Авив нарушает принцип соразмерности и военной необходимости в конфликте. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призывал судить Нетаньяху в МУС за военные преступления в секторе Газа.