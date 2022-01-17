Севастополь, 17 января, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Бывший заместитель директора по правовым вопросам ГБУ «Севастопольский автодор» предстанет перед судом по обвинению в покушении на получение взятки, а также в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя 17 января.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

По версии следствия, обвиняемый за взятку оказал руководителю коммерческой организации содействие в заключении договоров вне конкурсных процедур на поставку запасных частей для техники. Правда, деньги до «получателя» не дошли — их передали посреднику, который взятку «утратил» при невыясненных следствием обстоятельствах.

Также, полагает следствием, обвиняемый организовал заключение предприятием контрактов на поставку товаров по завышенной стоимости, в результате учреждение потеряло более 1,7 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.