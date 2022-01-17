Уфа, 17 января 2022, 13:50 — REGNUM Проверку по факту возгорания на ОДК-Уфимском моторостроительном производственном объединении проводит прокуратура в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По предварительной информации, 17 января в цехе предприятия произошел хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина.
В итоге две сотрудницы получили ожоги различной степени тяжести, они были госпитализированы.
В ходе проверки сотрудник прокуратуры намерены дать оценку соблюдению законодательства об охране труда и пожарной безопасности.
Помимо этого, сотрудники прокуратуры контролируют ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по данному факту.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате пожара на заводе пострадали два человека.
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