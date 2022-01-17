Уфа, 17 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Проверку по факту возгорания на ОДК-Уфимском моторостроительном производственном объединении проводит прокуратура в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

23.mchs.gov.ru Пожар

По предварительной информации, 17 января в цехе предприятия произошел хлопок с кратковременным возгоранием газообразной смеси бензина.

В итоге две сотрудницы получили ожоги различной степени тяжести, они были госпитализированы.

В ходе проверки сотрудник прокуратуры намерены дать оценку соблюдению законодательства об охране труда и пожарной безопасности.

Помимо этого, сотрудники прокуратуры контролируют ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами по данному факту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате пожара на заводе пострадали два человека.