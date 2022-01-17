Саратов, , 13:48 — REGNUM В Саратовской области с начала января 2022 года родилось четыре двойни, три пары из которых — девочки. Первые двойни зарегистрировали в Энгельсе, Вольске и Ершове, сообщила начальник управления по делам ЗАГС правительства региона Юлия Пономарева.

Новорожденный Andrés Nieto Porras

Всего с 1 января 2022 года в Саратовской области зарегистрировали рождение 519 детей, из них 260 девочек и 259 мальчиков. Больше всего свидетельств о рождении выдали в Саратове (187 детей), Энгельсе (92 ребенка) и Балакове (42 ребенка).

Среди мальчиков в этом году наиболее редкими именами выбраны Григорий, Герман, Тамерлан; девочек — Азалия, Доминика, Максалина, Феоктиста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области из общего количества новорожденных в 2021 году порядка 51% составили мальчики, 49% — девочки.

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