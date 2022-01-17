Варшава, 17 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. «Режим Александра Лукашенко» якобы все еще продолжает осуществление гибридной операции с использованием нелегального миграционного маршрута через Белоруссию для дестабилизации ситуации в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в эфире телеканала TVP Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

По мнению Жарина, спецслужбы Белоруссии совместно с нелегальными мигрантами «продолжают атаковать польских пограничников». «Эти действия являются частью агрессивной политики в отношении НАТО. Вражеская операция будет продолжена», — добавил он.

Чиновник сообщил, что в январе текущего года отмечено уже более 500 попыток нелегального пересечения границы Белоруссии и Польши. В прошлом году Пограничная служба республики зафиксировала 39,7 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы со стороны Белоруссии.

С 1 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года в Польше действует запрет на нахождение на польском участке границы с Белоруссией. Этот участок охватывает 115 населенных пунктов Подляского воеводства и 68 — Люблинского воеводства.