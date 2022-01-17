Москва, 17 января 2022, 13:46 — REGNUM Законопроект о наказании за пытки Госдума может принять в весеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции в Госдуме.

Андрей Турчак
Андрей Турчак
Дарья Антонова, ИА REGNUM

По убеждению Турчака, наказание для педофилов должно быть неотвратимым.

Планируется, что законопроект 17 января обсудит экспертный совет партии, инициатива может быть принята Госдумой в весеннюю сессию, отметил он.

В декабре 2021 года законопроект, ужесточающий наказание за пытки, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Павел Крашенинников. Одновременно вводятся положения, позволяющие привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции Уголовного кодекса.

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