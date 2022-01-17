Москва, , 13:46 — REGNUM Законопроект о наказании за пытки Госдума может принять в весеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе заседания президиума фракции в Госдуме.

Андрей Турчак Дарья Антонова, ИА REGNUM

По убеждению Турчака, наказание для педофилов должно быть неотвратимым.

Планируется, что законопроект 17 января обсудит экспертный совет партии, инициатива может быть принята Госдумой в весеннюю сессию, отметил он.

В декабре 2021 года законопроект, ужесточающий наказание за пытки, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Павел Крашенинников. Одновременно вводятся положения, позволяющие привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции Уголовного кодекса.

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