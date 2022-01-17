Ульяновск, , 13:46 — REGNUM В Ульяновске расставили «дополнительные ловушки» для бродячих собак после инцидента на улице Азовской, где животные набросились на пенсионерку. Об этом сообщает агентство по ветеринарии Ульяновской области.

Бездомная собака Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Расследование началось после публикации в социальных сетях информации о нападении стаи бродячих собак на 71-летнюю пенсионерку и её правнука, которые вышли на прогулку. Это произошло в Засвияжском районе на улице Азовской в районе транспортного предприятия. Неофициально сообщалось, что женщину покусали, а ребёнка не тронули.

Ветеринарная служба приступила к расследованию обстоятельств инцидента, побывав на месте происшествия. Комиссия в составе ветеринарных специалистов и чиновников также встретилась с пострадавшей, которая описала покусавшую её собаку.

«В данном районе обитания безнадзорных животных работают две бригады по отлову», — говорят в ведомстве.

В агентстве также информируют о том, что «будут расставлены дополнительные ловушки». Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование по факту жестокого обращения с собакой в гаражном комплексе, которая находилась на привязи. Её доставили в полумёртвом состоянии в ветеринарную клинику, а сама история получила общественный резонанс.

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