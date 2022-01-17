Ульяновск, 17 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Ульяновске расставили «дополнительные ловушки» для бродячих собак после инцидента на улице Азовской, где животные набросились на пенсионерку. Об этом сообщает агентство по ветеринарии Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомная собака

Расследование началось после публикации в социальных сетях информации о нападении стаи бродячих собак на 71-летнюю пенсионерку и её правнука, которые вышли на прогулку. Это произошло в Засвияжском районе на улице Азовской в районе транспортного предприятия. Неофициально сообщалось, что женщину покусали, а ребёнка не тронули.

Ветеринарная служба приступила к расследованию обстоятельств инцидента, побывав на месте происшествия. Комиссия в составе ветеринарных специалистов и чиновников также встретилась с пострадавшей, которая описала покусавшую её собаку.

«В данном районе обитания безнадзорных животных работают две бригады по отлову», — говорят в ведомстве.

В агентстве также информируют о том, что «будут расставлены дополнительные ловушки». Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование по факту жестокого обращения с собакой в гаражном комплексе, которая находилась на привязи. Её доставили в полумёртвом состоянии в ветеринарную клинику, а сама история получила общественный резонанс.

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