Буэнос-Айрес, 17 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро начнет 48-часовой визит в США, в ходе которого он проведет несколько встреч, в том числе с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Аргентина

Ожидается также, что во время своего пребывания в Вашингтоне Кафьеро встретится с несколькими чиновниками из администрации президента США Джо Байдена.

Среди вопросов, которые будут рассматриваться — переговоры относительно непогашенного долга перед Международным валютным фондом, составляющего 45 млрд долларов.