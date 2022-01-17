Москва, 17 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Пропагандистская шумиха вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину связана с осложнением ситуации на самой Украине. Об этом 17 января заявил профессор кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ Владимир Пряхин на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Нагнетание вот этой пропагандистской шумихи по якобы вот-вот готовящейся агрессии России против Украины — это дымовая завеса, за которой прикрываются опасения того, что внутри самой Украины ситуация обострится», — заявил Пряхин.

Ситуация на Украине-то, она очень и очень неоднозначная. Да, Порошенко и Зеленский — люди одной политической крови. Но разница между ними есть», — указал он.