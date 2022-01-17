Оренбург, , 13:48 — REGNUM В Ивановской школе Тюльганского района Оренбургской области конфликт, возникший вокруг школьного питания, улажен. Об этом заявил министр образования региона Алексей Пахомов на встрече с журналистами 17 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школьная столовая Admin.msuchita.ru

Глава минобра заострил внимание на том, что нарушений в технологии приготовления и хранения блюда не выявлено. В образовательном учреждении действует бракеражная комиссия. У представителей родительского сообщества омлет замечаний не вызвал.

К блюду претензий нет. Однако возник вопрос к взаимодействию педколлектива с ребенком. По этому поводу глава министерства не стал делиться подробностями, сказав, что конфликт улажен. Девочка продолжает получать образование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жительница Тюльганского района пожаловалась на то, что руководство школы потребовало забрать документы всех ее трех детей. Причиной стала критика ученицей приготовленного в школе омлета.

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