Джакарта, , 13:44 — REGNUM Число жителей Индонезии, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, достигло 119 746 532 человек, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки вторую дозу вакцины сделали 321 951 человек. Первую инъекцию вакцины против коронавируса за сутки сделали 656 518 жителей Индонезии.

Пик волны заражения штаммом «Омикрон» придется на февраль-март 2022 года. Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что более 90% случаев заражения штаммом «Омикрон» приходится на Джакарту.

Как сообщало ИА REGNUM, пик случаев заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии придется на середину февраля — начало марта 2022 года.

Подробнее в материале: Пик заболеваемости «Омикроном» в Индонезии придется на февраль