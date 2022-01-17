Подгорица, 17 января, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Заместитель директора Института лекарственных средств и медицинских изделий (CInMED) Снежана Мугоша сообщила 17 zydfhz, что вакцина «Модерна» на текущей неделе она будет доступна в пунктах вакцинации по всей Черногории.

stevepb Вакцина

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В утренней программе TVCG Мугоша объявила, что это пожертвование Словении — 42 000 доз."Мы выдали согласие на прошлой неделе. Вакцина уже есть и скоро будет доступна гражданам, у которых есть возможность выбрать одну из большого количества вакцин против коронавируса», — сказал Мугоша.

Она также сообщила, что выдача решения по вакцине «Джонсон и Джонсон» находится на завершающей стадии.