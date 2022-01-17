Москва, , 13:44 — REGNUM Ежегодно в России в результате совершения налоговых преступлений государство не досчитывается десятков млрд рублей. По данным Следственного комитета РФ, сумма ущерба в среднем составляет 58 млрд рублей. Таковы данные за период с 2011 по 2020 год.

Подсчёт налогов Pixabay.com

Как заявила в беседе с ТАСС заместитель председателя СКР Елена Леоненко, за девять месяцев 2021 года установленный ущерб от налоговых преступлений в стране составил около 60 млрд рублей. Из них добровольно возмещено 39,7 млрд рублей, что составляет 66%, добавили представитель следственного ведомства.

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Леоненко добавила, что предпринимаемые СКР совместно с МВД России и налоговыми органами меры привели к росту удельного веса возмещаемого ущерба от преступлений.

«Так, если в 2014 году было возмещено 26% причиненного ущерба, то в последние пять лет стабильно возмещается половина от всего установленного вреда», — привела данные замглавы СК.

По её словам, в среднем от общего массива уголовных дел, которые расследует СК, изъявляют желание возместить ущерб для освобождения от уголовной ответственности лишь 17% неплательщиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении генерального директора ООО «Химбурсервис». По версии следствия, в период с 2016 по 2021 годы обвиняемый, путём внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 459 млн рублей.