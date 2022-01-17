Сургут, Югра, , 13:42 — REGNUM В аэропорту Сургута из-за снегопада и сильной метели с порывами ветра 20 м/с задерживаются несколько рейсов. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

Аэропорт Сургута alexandergroshev

Задерживается вылет воздушного транспорта из Сургута в Уфу, Новосибирск, Москву и Тюмень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильная метель и снегопад внесли коррективы в расписание аэропорта ямальского города Ноябрьска.

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