Сургут, Югра, 17 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В аэропорту Сургута из-за снегопада и сильной метели с порывами ветра 20 м/с задерживаются несколько рейсов. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани.

alexandergroshev Аэропорт Сургута

Задерживается вылет воздушного транспорта из Сургута в Уфу, Новосибирск, Москву и Тюмень.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильная метель и снегопад внесли коррективы в расписание аэропорта ямальского города Ноябрьска.