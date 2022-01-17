В аэропорту Сургута метель задержала вылет самолётов
Сургут, Югра, 17 января, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В аэропорту Сургута из-за снегопада и сильной метели с порывами ветра 20 м/с задерживаются несколько рейсов. Об этом сообщает онлайн-табло воздушной гавани.
alexandergroshev
Аэропорт Сургута
Задерживается вылет воздушного транспорта из Сургута в Уфу, Новосибирск, Москву и Тюмень.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильная метель и снегопад внесли коррективы в расписание аэропорта ямальского города Ноябрьска.