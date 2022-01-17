Каракас, , 13:40 — REGNUM Венесуэла является ведущим экспортером в Латинской Америке, несмотря на односторонние принудительные меры, введенные США. Об этом говорится в докладе Межамериканского банка развития, сообщает Prensa Latina.

Венесуэла Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно тексту документа под названием «Оценки торговых тенденций в Латинской Америке и Карибском бассейне», в 2021 году в разгар пандемии коронавируса эта страна зафиксировала самые высокие продажи за границу.

В документе говорится, что за этот период венесуэльский экспорт вырос на 78,3% по сравнению с 2020 годом.

В связи с этим МБР отмечает, что одним из основных экспортных продуктов является нефть — область, в которой Венесуэла лидирует по торговой активности, несмотря на то, что именно нефть является одним из видов сырья, наиболее пострадавших от пандемии.

В МБР также пояснили, что пандемия затронула коммерческие операции в глобальном масштабе, что отразилось на Латинской Америке и странах Карибского бассейна, поскольку одним из основных видов их экономической деятельности является экспорт.