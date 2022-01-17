Буэнос-Айрес, , 13:56 — REGNUM Президент Аргентины Альберто Фернандес совершит в начале февраля поездку в Китай, где обсудит группу инвестиционных проектов об усовершенствовании железных дорог, строительстве атомной электростанции и других энергетических проблемах. Об этом сообщает аргентинская газета Pagina12.

Альберто Фернандес Twitter.com/alferdez

Фернандес надеется на инвестирование Китая в строительство дамб и плотин, солнечных и ветровых электростанций и газопроводов. Кроме того, сближение с Китаем обеспечит интеграцию Аргентины в новый «Шелковый путь» — стратегический проект развития инфраструктуры, продвигаемый азиатским гигантом.

Президент планирует посетить открытие зимних Олимпийских игр в Пекине, однако его участие в церемонии остается под вопросом из-за эпидемиологической политики Китая. Страна намеревается на несколько недель с момента въезда в страну изолировать всех иностранных участников внутри олимпийского объекта, что для лидера государства не является возможным.

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