Мельбурн, Австралия, , 13:40 — REGNUM Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем США Маркусом Гироном в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

Рафаэль Надаль Mohammad Hassansadeh

Надаль семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Надаль сыграет с немецким теннисистом Янником Ханфманом.

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