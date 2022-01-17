Мельбурн, Австралия, 17 января, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над представителем США Маркусом Гироном в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продолжалась 1 час 49 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:4, 6:2.

Mohammad Hassansadeh Рафаэль Надаль

Надаль семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге турнира Надаль сыграет с немецким теннисистом Янником Ханфманом.

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