Нур-Султан, , 13:39 — REGNUM В Казахстане хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 353 500 подростков в возрасте от 12 до 17 лет, что составляет 27,7% от данной группы. Об этом 17 января сообщила журналистам глава управления санитарно-гигиенического контроля за объектами питания, образования и воспитания минздрава республики Марал Рахимжанова.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

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По её словам, полный курс вакцинации в Казахстане прошли 182 257 подростков. Это составляет 14,5% от их общего числа в стране. Подростков в Казахстане прививают препаратом из США Pfizer.

Вакцинация подростков от COVID-19 в Казахстане проводится в школах. При желании родители могут сами отвезти ребёнка на прививку в поликлинику. Пока в стране не предусмотрено санкций за отказ родителей вакцинировать детей.

Стоит отметить, что в Казахстане с августа 2020 года запретили пускать непривитых на рабочие места, если они не сдают регулярно ПЦР-тесты на коронавирус. Исключение сделали для тех, кто переболел COVID-19, а также для имеющих медицинские противопоказания.

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