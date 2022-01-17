Красногорск, , 13:46 — REGNUM На территории Подмосковья обустраивают купели для Крещенских купаний. Об этом 17 января сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Крещенская купель на Туре в Тюмени Пресс-служба горадминистрации Тюмени

По словам чиновника, в общей сложности на территории Подмосковья планируется организовать около 230 мест для купания на Крещение.

«Это 66 мест на открытых водоемах, 51 — на прудах, возводимые купели — 52 и купели в помещениях — их 68. Что касается прогноза погоды, который планируется на вечер с 18 на 19 января, это минус 1 днем, минус 9 ночью 18 числа и минус 12 будет днем 19 января», — сказал Хайкин.

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