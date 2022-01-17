Красногорск, 17 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. На территории Подмосковья обустраивают купели для Крещенских купаний. Об этом 17 января сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба горадминистрации Тюмени Крещенская купель на Туре в Тюмени

По словам чиновника, в общей сложности на территории Подмосковья планируется организовать около 230 мест для купания на Крещение.

«Это 66 мест на открытых водоемах, 51 — на прудах, возводимые купели — 52 и купели в помещениях — их 68. Что касается прогноза погоды, который планируется на вечер с 18 на 19 января, это минус 1 днем, минус 9 ночью 18 числа и минус 12 будет днем 19 января», — сказал Хайкин.