Ставрополь, , 13:39 — REGNUM В Ставропольском крае разоблачена деятельность преступного сообщества, члены которого распространяли синтетические наркотические вещества на территории края и соседней Карачаево-Черкесии. Задержаны пятеро членов группы, среди которых три женщины. Четверо из них помещены в СИЗО, одна из задержанных находится под домашним арестом, сообщили 17 января в пресс-службе краевого управления МВД.

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Установлены 19 эпизодов совершения преступлений. По данным фактам возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере и о создании преступного сообщества и участия в нем. В состав структурного подразделения преступного сообщества, в котором каждый исполнял отведенные ему роли оптовых и розничных курьеров, входили пять человек.

Организатор схемы, которого пока не установили, поставлял одной из участниц крупные партии наркотиков, она помещала их в оптовые тайники и сообщала соучастникам координаты. А уже розничные курьеры паковали их на мелкие дозы и держали у себя в целях сбыта через соцсети в интернете.

Первой в Кисловодске была задержана оптовая курьер, в багажнике машины у которой обнаружили два свертка с кристаллическим веществом светло-зеленого цвета. Позже были задержаны и остальные участники преступной группы.