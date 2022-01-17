Таллин, 17 января, 2022, 13:38 — ИА Регнум. С 17 по 23 января въехать в Эстонию без ограничений можно только из одного европейского государства — Ватикана. Об этом сообщил эстонский государственный сайт кризисного реагирования в связи с ковид-эпидемией kriis.ee

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Все остальные страны Евросоюза и Шенгенской зоны, а также Великобритания, Андорра, Монако и Сан-Марино входят в «красный» список (в этих странах показатель кумулятивной заболеваемости превышает 200 случаев на 100 000 населения).

При въезде из этих стран для невакцинированных или не переболевших коронавирусом лиц действует требование семидневной самоизоляции.

В список неевропейских стран, при въезде из которых с 17 января 2022 года не применяются ограничения, входят только Индонезия, Тайвань и Новая Зеландия.

Ограничение свободы передвижения сроком на семь дней связано с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления, который рассчитывается как число случаев заражения за последние две недели из расчета на 100 000 жителей.

Если этот показатель ниже 75, то ограничения не применяются. При въезде из стран с показателем от 75 до 200 от требования самоизоляции освобождает предъявленная при въезде справка об отрицательном результате теста на коронавирус, перенесенном заболевании или вакцинации. При въезде из стран с показателем выше 200 от требования самоизоляции освобождены только переболевшие коронавирусом или вакцинированные, а остальные должны оставаться в самоизоляции семь дней.