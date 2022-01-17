Бишкек, 17 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев в эфире «Биринчи радио» назвал причины, по которым в Киргизии в последнее время резко возросло количество заболевших коронавирусом.

Минздрав Киргизии Киргизские врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

По словам главы Минздрава, республику накрыла четвёртая волна пандемии, а вспышка заболеваемости, вероятнее всего, связана с новогодними праздниками.

«Были корпоративы, праздничные застолья, школьные и студенческие каникулы, различные массовые мероприятия с большим скоплением людей. Граждане чаще встречались друг с другом. Поэтому начало расти количество заразившихся», — пояснил он.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что в Киргизии зарегистрирован новый штамм коронавируса — «Омикрон».

»Возможно, что он был завезён в страну еще раньше, чем были зафиксированы первые случаи. «Омикрон» распространяется очень быстро, но чаще всего болезнь протекает в легкой форме — 70% пациентов сейчас лечатся амбулаторно», — резюмировал министр здравоохранения.