Дзержинский район, Калужская область, , 14:12 — REGNUM В окрестностях деревни Малиновское Дзержинского района 17 января в ходе геологоразведки при производстве буровых работ упавший с высоты вращатель от бура придавил насмерть 32-летнего рабочего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Спасатели на месте ЧП. Иван Шилов © ИА REGNUM

Прокуратурой Дзержинского района организована проверка по факту несчастного случая при производстве буровых работ. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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