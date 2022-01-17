Лос-Анджелес, США, 17 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Американская трансгендерная актриса Хантер Шафер состоит в отношениях с коллегой Домиником Файком. Об этом сообщил Daily Mail.

Скриншот видео на YouTube Хантер Шафер

Пару заметили во время свидания в одном из ресторанов Голливуда (США). Они покинули заведение, держась за руки.

ИА REGNUM напоминает, что Хантер Шафер исполняет роль Джулс в сериале «Эйфория». А Доминик Файк присоединился к актёрскому составу шоу лишь во втором сезоне — он играет наркозависимого подростка по имени Эллиот.