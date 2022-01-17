Абу-Даби, , 13:35 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, сопровождающий главу государства в турне по странам Ближнего Востока, встретился 16 января с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обсудили итоги встречи главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, а также высоко оценили усилия по развитию двусторонних отношений, основанных на глубоком доверии и дружбе.

Напомним, что 16 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом Бин Рашидом Аль Мактумом на выставке Expo 2020 Dubai, с которым обсудил дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных областях.