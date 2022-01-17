Абу-Даби, 17 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён, сопровождающий главу государства в турне по странам Ближнего Востока, встретился 16 января с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, представители двух стран обсудили итоги встречи главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра ОАЭ шейха Мохаммеда Бин Рашида Аль Мактума, а также высоко оценили усилия по развитию двусторонних отношений, основанных на глубоком доверии и дружбе.

Напомним, что 16 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с премьер-министром ОАЭ шейхом Мохаммедом Бин Рашидом Аль Мактумом на выставке Expo 2020 Dubai, с которым обсудил дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных областях.