История вопроса

Все об отношениях двух бывших республик СССР и действующих партнеров по ЕАЭС. Дружеские и партнерские связи между двумя странами можно охарактеризовать как достаточно ровные. Москва и Нур-Султан регулярно «сверяют часы» в рамках евразийских обязательств и при этом каждая страна осуществляет независимую внутреннюю и внешнюю политику.



Казахстан имеет ряд претензий к российской стороне и регулярно их высказывает. Москва, в свою очередь, тоже имеет причины для недовольства союзником по ЕАЭС. Однако, подобные шероховатости в отношениях имелись всегда и не приводили к кризису.

