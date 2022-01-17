Таллин, , 13:34 — REGNUM Между членами коалиционного правительства Эстонии — Реформистской и Центристской партиями — все острее нарастает конфликт, вызванный разным отношением этих партий к проблеме взлетевших цен на энергоносители. Об этом c комментарием для портала stolitsa.ee выступил местный политолог Леонид Карабешкин.

Энергетика Администрация Липецкой области

Конфликт между правительственными партиями он назвал «энергетическим нарывом»: «Энергетический нарыв в отношениях коалиционных партнеров есть. Но его можно успокоить, а можно расчесать. Судя по всему, сейчас выгоднее второе».

Свое мнение он объяснил тем, что две крупнейшие партии страны понимают, что весной 2022 года их ожидают новые парламентские выборы и принимаемые сегодня решения прямо повлияют на позицию избирателей.

«Надо учитывать, что партии уже находятся на низком старте перед парламентскими выборами следующего года, и ассоциироваться с очевидно провальной политикой правительства реформистки Кайи Каллас никто не хочет», — убежден он.

Кроме того, центристы и реформисты вплоть до вхождения в единую коалицию зимой 2020 года строили предвыборные кампании на противопоставлении друг другу, и это увеличивает вероятность того, что в ближайшие месяцы коалиция распадется, добавил эстонский публицист.

Ранее председатель Центристской партии, спикер парламента Юри

Ратас заявил, что необходимо в срочном порядке принять четкие решения без бюрократии, чтобы люди и бизнес могли быстро получить помощь в связи с сильным ростом цен на энергоносители. Реформистская партия считает, что поддержка необходима только самым малообеспеченным слоям населения, а позиция центристов является «популистской».