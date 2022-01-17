Таллин, 17 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. С ночи на понедельник, 17 января, рекордный за последние годы снежный шторм проносится по всей Эстонии, скорость ветра превышает 30 метров в секунду. Об этом сообщил Спасательный департамент страны, призвав население принять все меры предосторожности.

Снегопад

Шторм начался с западной части и островов, в течение дня он захватит и материковую часть страны. Штормовое предупреждение второй степени передано по всей Эстонии. Погодные условия признаны опасными, следует быть внимательными и подготовиться к неприятностям, которые может причинить непогода.

По сообщениям спасателей, сильный ветер валит деревья, блокируются дороги и пешеходные тротуары, нарушено электроснабжение в ряде мест. Коммунальные службы приведены в состояние повышенной готовности.

Днем 17 января 2022 года из-за шторма и сильного ветра отменены рейсы паромов между материком и островом Хийумаа.

К вечеру 17 января непогода должна утихнуть. В ночь на вторник, 18 января, в Эстонии установится ясная или малооблачная погода без осадков.