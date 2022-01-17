Абу-Даби, , 13:35 — REGNUM Представители арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, раскрыли подробности нападения на аэропорт Абу-Даби в понедельник, 17 января. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.

Йемен Ibrahem Qasim

По данным журналистов, коалиция располагает доказательствами того, что за нападением стоят йеменские повстанцы-хуситы.

Как заявил спикер коалиции полковник Турки аль-Малики, хуситы использовали беспилотники, которые были запущены из аэропорта города Сана.

«Некоторое количество беспилотников с взрывными устройствами, было запущено из международного аэропорта Саны. Мы постоянно ведём наблюдение и тщательно отслеживаем враждебные действия с использованием беспилотников, предпринимаемые ополчением хуситов», — заявил Турки аль-Малики.

Ранее силы коалиции нанесли серию авиаударов по аэропорту Саны, который используется повстанцами в качестве военной базы. По информации хуситов, атаки на аэропорт блокируют поставки гуманитарной помощи в Йемен.