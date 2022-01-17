Иркутск, , 13:28 — REGNUM Ежегодно в праздновании христианского праздника Крещение Господне на водных объектах Иркутской области принимают участие до 80 тысяч человек, из них более 20 тысяч совершают обряд купания. Как сообщает территориальная ГУ МЧС РФ, 2022 году купели будут не везде.

Купание в крещение Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Учитывая недостаточную прочность ледовой поверхности в традиционных местах проведения религиозного праздника, а где-то и в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, семи муниципальными образованиями принято решение крещенские празднования на водных объектах не проводить», — пояснил начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам главного управления МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.

По его словам, запрет действует на территоиях Шелеховского, Нижнеудинского, Усть-Илимского, Нижнеилимского, Катангского районов, а также в Иркутске и Усть-Илимске.

Также известно, что на сегодняшний день подано 14 заявок об оборудовании иорданей в 10 муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барнауле православный праздник Крещение Господне будет организован с учетом действующих ограничительных мероприятий, связанных с пандемией коронавируса: как и в 2021 году, купели в районе Речного вокзала не будет, но воду освятят.

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