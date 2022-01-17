София, 17 января, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Глава болгарской Комиссии по противодействию коррупции и службы по изъятию незаконно приобретенного имущества (КПНКИ) Сотир Цацаров официально подал в Народное собрание (парламент) Болгарии заявление об отставке, полностью выполнив соответствующую процедуру самоотвода. Об этом 17 января сообщило БТВ.

Чиновник

Согласно официальной информации, мотивы сложения своих полномочий членам специальной парламентской комиссии С. Цацаров пояснять отказался, воспользовавшись своим конституционным правом. Предполагается, что на все вопросы в этом контексте он ответит только после того, как высший законодательный орган Болгарии одобрит его уход с поста.

Напомним, бывший главный прокурор Болгарии С. Цацаров возглавил КПНКИ 11 декабря 2019-го года. За время его каденции в стране были раскрыты десятки крупных мошеннических схем, в которых участвовали высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

Несколько дней назад Государственное агентство национальной безопасности Болгарии начало расследование деятельности самого С. Кацарова. Ранее он был лишен доступа к информации, находящейся под грифом «совершенно секретно».