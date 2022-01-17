Таллин, 17 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Подведены итоги традиционной зимней благотворительной акции «Поможем ветеранам!» в поддержку членов Таллинского общества участников Второй мировой войны антигитлеровской коалиции. Об этом сообщили организаторы акции на сайте veteran.ee.

ИА REGNUM Ветераны

С 28 декабря 2021 года на счет организации поступило 2 590 евро. Ветераны от всего сердца благодарят за помощь, говорится в опубликованном отчете.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 169 человек — 126 ветеранов войны и 43 труженика тыла. Их средний возраст — 97 лет. По состоянию здоровья 103 человека не выходят из дома.

Собранные средства будут направлены на компенсацию стоимости лекарств и оказание материальной помощи ветеранам. По необходимости приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности.

Согласно решению правления общества, с начала 2021 года ветеранам, которые получают эстонскую пенсию, выдается материальная помощь в размере 250 евро, а российским военным пенсионерам — 200 евро. Разница связана с тем, что российские военные пенсионеры получают дополнительное пособие со стороны посольства РФ в Эстонии.

Предыдущая акция «Поможем ветеранам!» проводилась весной 2021 года. Тогда ветеранам собрали 8 339 евро. В 2021 году материальную единовременную помощь на покупку лекарств получило 92 человека на сумму 22 450 евро. Три ветерана получили компенсацию стоимости слуховых аппаратов, изготовленных с учетом индивидуальных параметров.

С 2008 года акция «Поможем ветеранам!» традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. За историю благотворительной акции собрано 148 284 евро.