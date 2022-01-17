Тамбов, 17 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. На реализацию нацпроектов в Тамбовской области в 2022 году выделено из федерального и областного бюджета 9,9 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Это на 1 млрд рублей больше прошлогодней суммы.

Tambov.gov.ru В Тамбовской области

Руководитель региона Максим Егоров поручил повысить эффективность участия муниципалитетов области в реализации нацпроектов. По его поручению в этом году муниципалитеты еженедельно будут проводить заседания организационных штабов по национальным проектам. До 15 февраля будут заключены соглашения между руководителями региональных проектов и муниципалитетами.

Муниципальные образования должны разработать и утвердить графики кассового освоения и контрактования. Особое внимание будет уделяться объектам строительства, брендированию и информационному освещению.

Кроме того, в регионе организуют цикл обучающих мероприятий для муниципальных заказчиков по вопросам подготовки технических заданий, проектной документации, проектов контрактов, проведения конкурентных процедур и исполнения контрактов в рамках создания объектов национальных проектов. Отдельный акцент сделают на установку камер на объектах, строящихся по нацпроектам.

«Все нацпроекты должны быть выполнены качественно и в срок. Главное в их реализации — нацеленность на решение самых насущных проблем людей, чтобы сделать их жизнь комфортной», — считает Максим Егоров.