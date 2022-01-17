Покров, Владимирская область, 17 января, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Комиссия исправительной колонии №2 Владимирской области еще на три месяца оставила осужденного блогера Алексея Навального на профилактическом учёте как склонного к экстремизму. Соответствующее решение вынес Петушинский районный суд.

Dw.com Алексей Навальный

«На три месяца (продлили)», — зачитал судья Иван Язев документ о перепостановке на учёт.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный отбывает наказание в ИК-2 города Покрова. В апреле 2021 года он подал против администрации колонии три иска, которые касались цензуры выдаваемых ему газет и отказа предоставлять книги. Кроме того, блогер обжаловал постановку его на учёт как склонного к побегу. В удовлетворении этого иска суд ему отказал 2 июня того же года.