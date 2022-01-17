Новосибирск, , 13:26 — REGNUM В Новосибирске после возгорания гаража с ёмкостями бензина возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 17 января, сообщило региональное управление СКР.

Пожар 34.mchs.gov.ru

Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Установлено, что 16 января 2022 года из-за небезопасного хранения и сбыта бензина Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание металлического гаража с ёмкостями бензина. Пострадал подросток. Он получил ожоги тела, сейчас находится на домашнем лечении.

В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее и сообщало, что в Октябрьском районе Новосибирска потушено возгорание ёмкости с бензином — горело четыре тонны бензина.

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