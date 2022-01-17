Москва, 17 января, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович пригласил президента России Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина посетить страну. Об этом хорватский министр иностранных дел Гордан Грлич-Радман сообщил 17 января на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Хорватия

«Наш премьер-министр Андрей Пленкович направил приглашение вашему премьер-министру Михаилу Мишустину, и также приглашение посетить Хорватию вашему президенту Владимиру Путину», — сказал глава хорватского МИД.

Грлич-Радман прибыл в Россию с четырёхдневным визитом 16 января. Делегация из Хорватии 18 января посетит Санкт-Петербург.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры Лаврова и Грлич-Радмана посвящены широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества России и Хорватии в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

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